Индийские власти рассчитывают до осени довести до конца переговоры с США о заключении торгового соглашения, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

«Люди, знакомые с вопросом, заявили, что индийские чиновники планируют продолжать переговоры с США на тему торговой сделки до этой осени, даже если американский президент Дональд Трамп введет на этой неделе пошлины на индийскую продукцию», — информирует агентство.

При этом в Дели не настроены оптимистично в отношении того, что Индии удастся заключить с США предварительное соглашение до дедлайна 1 августа. Однако власти Индии полагают, что даже если Соединенные Штаты введут повышенные пошлины на индийский экспорт, то речь будет идти лишь о временных мерах, которые будут действовать до завершения переговоров о двустороннем соглашении.

По словам собеседников агентства, в августе ожидается визит делегации США в Индию.