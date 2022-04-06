Власти Великобритании замораживают российские активы на сумму 350 миллиардов долларов (321 миллиард евро) в связи с продолжающейся войной РФ против Украины. Официальное заявление в этой связи будет сделано до конца недели, сообщила в среду, 6 апреля, глава британского МИД Лиз Трасс в ходе визита в Польшу.

По ее словам, режиму в Москве больше недоступны «более 60 процентов валютных резервов в размере 604 миллиардов долларов». Трасс подчеркнула, что «скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру». «Но мы можем и должны сделать больше», — заявила она, призвав запретить российским кораблям заходить в западные порты и «согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа».

Кроме того, глава МИД Великобритании призвала партнеров по НАТО и «большой семерке» ввести ограничения в отношении отраслей промышленности, пополняющие военную казну президента РФ Владимира Путина. В этой связи она упомянула золотодобычу.