Великобритания выделила рекордную сумму на дополнительное финансирование обороны

Великобритания дополнительно выделит на оборону рекордные за 30 лет £16,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярия правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр страны Борис Джонсон 19 ноября выступит в парламенте и расскажет о результатах пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ.

«Дополнительные 16,5 миллиардов фунтов стерлингов к бюджету минобороны в течение следующих четырех лет будут перечислены сверх уже согласованных обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем финансирования в течение четырех лет увеличится на £24,1 млрд.

| 2020-11-19T03:24:12+04:00 19 ноября 2020, 09:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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