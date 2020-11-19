Великобритания выделила рекордную сумму на дополнительное финансирование обороны

Великобритания дополнительно выделит на оборону рекордные за 30 лет £16,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярия правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр страны Борис Джонсон 19 ноября выступит в парламенте и расскажет о результатах пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ.

«Дополнительные 16,5 миллиардов фунтов стерлингов к бюджету минобороны в течение следующих четырех лет будут перечислены сверх уже согласованных обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем финансирования в течение четырех лет увеличится на £24,1 млрд.