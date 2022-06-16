Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.

Кроме Кирилла, в список включены ещё 11 граждан Украины и России. Это представители назначенных на оккупированных территориях Украины администраций, сотрудничающих с российскими военными, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова. (svoboda.org)