Великобритания может поддержать отключение России от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения РФ в Украину. Об этом 23 января сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, премьер-министр страны Борис Джонсон опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию вокруг украинской границы и «не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России».

Джонсон, согласно информации источников, также уверен, что санкции не могут исключать газопровод «Северный поток – 2». Он намерен обсудить с лидерами «Большой семерки» формирование санкционной коалиции. (gordonua.com)