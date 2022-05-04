Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий в Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Кроме того, рестрикции были введены против ПАО «Камаз», главы «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева. Власти Великобритании также подчеркнули, что в рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

«Наш экспорт профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, из-за чего мы и закрываем России [доступ] к нему. Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс», — утверждал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. В заявлении сказано, что британские компании составляют порядка 10% от всех зарубежных компаний, которые оказывают услуги в РФ в перечисленных секторах.