Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель, возможно, до 10 мая. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, пишет ТАСС.

Brimstone (от англ. brimstone – сера) – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС (RAF). Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.