Великобритания подписала соглашение о поставке 60 млн. доз вакцины от коронавируса

Соединенное Королевство подписало соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями. По словам главы ведомства Алока Шармы, «исключительно важно как можно скорее получить доступ к разнообразным разрабатываемым перспективным вакцинам, таким как GSK и Sanofi, чтобы найти наиболее эффективную для защиты населения и спасения жизней».

Компании Sanofi и GlaxoSmithKline планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при создании антигриппозных вакцин, в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года. По заверению французской корпорации, вакцина будет «эффективной и надежной» и станет производиться в больших объемах. В Sanofi уверены, что корпорация, в случае успешного прохождения вакциной испытаний, сможет производить до 1 млрд доз в год.

Одновременно Sanofi ведет разработку и другой вакцины от коронавируса в сотрудничестве с биотехнологической компанией Translate Bio. Данная вакцина создается методом переноса фрагмента РНК, генетического кода вируса. Ее клинические испытания первой фазы запланированы на период до конца года. В случае их успеха компания надеется сертифицировать вакцину во втором полугодии 2021 года и производить в дальнейшем от 90 млн до 360 млн доз в год.