Ведутся работы по разминированию города Лачын, сел Забух и Сус для скорейшего возвращения в них жителей.

Об этом заявил журналистам председатель Правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, совместно с Министерством обороны на этих территориях начаты работы по разминированию. Недавно в Лачыне в результате совместных с Министерством обороны работ по разминированию были обнаружены новые минные поля. Установлено, что эти мины установлены и произведены Арменией после окончания Второй карабахской войны, что является проявлением коварной политики армянской стороны».

В.Сулейманов отметил, что сейчас работы по разминированию ведутся в Лачыне.