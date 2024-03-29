Скученность населения в главном городе страны – основная причина загруженности дорог, чрезмерной автомобилизации и плохой экологии. По мнению экономиста Пярвиза Гейдарова, которым поделился он с #, выход из ситуации заключается в сбалансированном развитии экономики, трудоустройстве жителей сельской глубинки. Кроме этого, регионы нуждаются в качественных услугах здравоохранения и образования.

Все это ключевые условия решения наболевшей проблемы, связанной с усиленной миграцией из сел в города.

По словам эксперта, в прошлом году население нашей страны увеличилось еще на 53 тысячи 625 человек (0,5%) и к январю наступившего года достигло 10 млн 180 тыс. 770 человек. Из них 54,5% проживают в городах и 45,5% — в сельской местности. Как видно из этой раскладки, городское население преобладает, и это естественно. Ведь сельская глубинка, говорит экономист, не может сравниться с городом по широте возможностей:

«Во всем мире современные города отличаются от районов и сел более выгодным положением в плане трудоустройства, получения образования, пользования услугами здравоохранения т.п. При этом сельские территории кормят административные, торговые и промышленные центры, а те, развиваясь и расширяясь, способствуют улучшению уровня жизни на окружающей территории. Поскольку иначе не может быть речи о развитии городов».

В норме урбанизация – естественный и полезный процесс, проявивший себя в полной мере еще в советское время и продолжавшийся более усиленными темпами после обретения независимости на фоне социально-экономических факторов и войны. По словам П. Гейдарова, за последние 20 лет власти немало сделали для устранения этого крена, серьезная работа в этом русле продолжается и по сей день. Были приняты и реализованы государственные программы развития регионов на 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023 годы. Потрачены солидные средства на строительство современной инфраструктуры и даже в самых отдаленных районах страны сегодня есть газ и электричество. Так что сейчас по необходимым для жизни условиям районы практически сравнялись с городами.

«Начиная с 2004 года кардинально изменился облик городов, поселков и сел в наших регионах, — продолжил П. Гейдаров. – Увеличился их потенциал, улучшилась инфраструктура, качество коммунальных услуг, деловая и инвестиционная среда, появились широкие возможности для улучшения состояния экономики и благосостояния местных жителей. Однако на этом сильные миграционные потоки из сел в города не прекратились. Причина этого лежит на поверхности – она связана с трудоустройством, получением качественного образования и медицинскими услугами. Ведь даже самая современная инфраструктура не панацея, а главная проблема усиленной миграции заключается в том, что аграрный сектор, сфера сельскохозяйственного производства не отвечают желаемым требованиям».

Хоть земля и призвана кормить селян, а значит, должна привязать крестьян к местам проживания, желающих заниматься сельским хозяйством там почти не осталось. В корне этой проблемы субъективные факторы – ограниченный доступ к рынкам, монополии и пр. Для полноты картины достаточно приглядеться к объемам аграрной сферы в ВВП, говорит экономист. Упомянутый показатель не достигает у нас и 10% внутреннего валового продукта. Более того, местные предприятия по переработке сельхозпродукции в регионах не имеют прямого отношения к производителям и поставщикам.

«В результате масса сельской молодежи переезжает в столицу, чтобы работать на стройке за 15 – 20 манатов в день. Другая излюбленная сфера селян в городах – это такси. А главная причина происходящего находится в состоянии нашего аграрного сектора, отказе от земли как средства производства. Да, сегодня предпринимаются шаги по развитию аграрного сектора в регионах, там создаются новые промышленные комплексы, агропарки и перерабатывающие предприятия, поощряется развитие предпринимательства, однако этого недостаточно».

По мнению эксперта, отличаются эффективностью работы на освобожденных от оккупации территориях, а также меры правительства для последующего переселения туда людей: «Полагаю, масштабная стройка в Карабахе обернет вспять миграционные потоки. А в продолжение этих мыслей нужно всем нам запомнить, что высокий уровень социальных благ связан с землей и сельским хозяйством, а не промышленностью. Поэтому нужно возрождать интерес к земле у сельского населения, создавая все необходимые условиях для концентрации высококвалифицированных кадров в регионах страны».