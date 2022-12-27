В течение года между Азербайджаном и ЕС продолжалось равноправное и основанное на взаимных интересах сотрудничество.
Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.
Министр отметил, что ведутся переговоры по новому двустороннему соглашению, которое станет правовой основой сотрудничества Азербайджана с ЕС.
«Есть некоторые результаты. В июле состоялось заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. В декабре — заседание глав МИД стран Восточного партнерства ЕС, на котором Азербайджан был представлен и выразил свою позицию», — сказал он.
Министр подчеркнул, что в 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение. Он отметил, что практическое сотрудничество между Азербайджаном и НАТО продолжилось.