Шеф-повар, музыкант и ведущий популярной телепередачи российского телеканала НТВ «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди посетил Азербайджан. Цель визита — новая увлекательная и вкусная экспедиция по самым интересным и знаковым местам Баку и Лянкярана. Результат уже готов – передача, посвященная Азербайджану вышла в эфир.

Программа представлена на YouTube-канале НТВ с аудиторией более 14 миллионов подписчиков: https://www.youtube.com/watch?v=_br16MLCwBo

Итальянец Федерико Арнальди исследовал Баку вдоль и поперек, узнал лучшие туристические локации города, а потом отправился готовить самый вкусный лявянги на Родину этого блюда – в город Лянкяран, где также окунулся в цитрусовый рай – бескрайние сады, где растут самые вкусные в Азербайджане мандарины.

«Как только не называют Баку – и город огней, и город Бога, и город ветров… Но по мне это город, способный проникнуть в самое сердце», — приветствует Арнальди своих зрителей.

Выпуск, посвященный Азербайджану, вышел в эфир под названием «Баку — город ветров и огней, футуризм, дары субтропиков и лявянги».

Съемки программы «Поедим, поедим» в Азербайджане состоялись при поддержке Азербайджанского бюро по туризму.