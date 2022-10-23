Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT, обвинив его ведущего Антона Красовского в агрессивных призывах к геноциду.

Кулеба опубликовал в твиттере ссылку на отрывок из эфира RT, в котором Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко, помимо прочего, предлагает топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Также, как следует из выложенного фрагмента эфира, Красовский предложил сжигать таких детей заживо, а также заявил, что Украины «вообще не должно существовать».

Лукьяненко на это возразил, что Украина должна существовать, потому что «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну расстреляем», — ответил на это Красовский.

Разговор с Сергеем Лукьяненко вышел 20 октября в программе «Антонимы», ссылку на него дал ранее сам Красовский.

«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы оказываетесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы будем судить за него этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!» — написал Кулеба. (svoboda.org)