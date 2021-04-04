Вдова короля Хусейна назвала обвинения в адрес принца Хамзы «злобной клеветой»

Королева Нур — вдова покойного короля Иордании Хусейна бен Талала (1935-1999 годы) — выступила в воскресенье в защиту своего сына, принца Хамзы, который назван главным организатором антиправительственного заговора в Аммане. На своей странице в Twitter она назвала «злобной клеветой» все выдвинутые против принца Хамзы обвинения со стороны властей.

«Молюсь о том, чтобы правда и справедливость восторжествовали по отношению к невинным жертвам этой злобной клеветы», — написала королева.

Бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал это положение в 1999-2004 годы) помещен в настоящий момент под домашний арест. Об этом он сам сообщил на английском языке в видеозаписи, появившейся в субботу в эфире Би-би-си. Он подтвердил, что находится «в полной изоляции со своей супругой и детьми» во дворце на окраине Аммана, а все лица из его окружения задержаны.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил на пресс-конференции в столице, что «у иорданских спецслужб имеются достоверные сведения о вовлеченности в события в Иордании внешних сторон, с которыми принц Хамза проводил активные контакты на протяжении длительного времени». По его словам, эта деятельность представляла угрозу безопасности страны. «Заговор был раскрыт в момент, когда его участники намеревались перейти к этапу дестабилизации обстановки», — указал он. (ТАСС)