12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горусского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачынского района.

Об этом сообщает Минобороны.

13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.