Вазген МанукянВазген Манукян: Будь я главой армии, арестовал бы Пашиняна

«Если бы я был во главе армии, то обязательно арестовал бы Никола Пашиняна».

Как передает news.am, об этом перед митингом оппозиции в Ереване в беседе с журналистами заявил кандидат на пост премьер-министра от «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, отвечая на вопрос, ожидал ли он, что армия выведет войска на улицы и сместит Никола Пашиняна с занимаемой должности, и не счел бы он это авантюрой.

Политик признался, что не ожидал от военных таких шагов.

«От себя я таких действий ожидал бы. Я бы не позволил этому человеку стать премьер-министром, особенно будучи главой армии, но это действительно было бы авантюрой. Я считал, что этот шаг надо было сделать еще во время войны. Если бы я был главой армии, то обязательно арестовал бы премьер-министра Никола Пашиняна», — сказал Манукян.