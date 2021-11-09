Соединенные Штаты встревожены известиями о ситуации на границе между Беларусью и Польшей, американская администрация продолжит оказывать давление на Минск. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Белорусью и Польшей. США решительно осуждают использование в политических целях властями Беларуси и принуждение уязвимых людей, равно как и негуманную организацию миграционных потоков, — сказал он. — Мы призываем Минск немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко».

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон в то же время не намерен немедленно вводить новые санкции в отношении Минска. (ТАСС)