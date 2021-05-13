Вашингтон призвал Баку и Ереван к деэскалации напряженности

Американские власти призывают Баку и Ереван к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление опубликовал в четверг на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации», — отметил дипломат.