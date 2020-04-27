Вашингтон и Тегеран возвращаются к «заводским настройкам»?

Несмотря на коронавирус и то, что и Иран и США в равной степени страдают от данной заразы, страны не перестают ссориться друг с другом, находясь в разных уголках мира.

Недавно иранские военные катера устроили «опасные маневры» перед американскими военными кораблями в персидском заливе, после чего Дональд Трамп приказал атаковать иранские катера, если подобные провокации будут повторяться.

Комментируя # нынешние взаимные упреки и действия между Ираном и США, иранист Николай Кожанов сказал, что на самом деле ничего нового в ирано-американских отношениях не происходит.

«Просто из-за коронавируса они на время взяли паузу, а сейчас, когда ситуация более или менее стабилизируется, Вашингтон и Тегеран вернулись к своей традиционной игре — США хотят заставить Иран играть по их правилам, а Иран сопротивляется. Возвращение к «заводским настройкам» сопровождается традиционными взаимными жесткими упреками в СМИ. То есть, Тегеран и Вашингтон тихо-тихо возвращаются к «прежней жизни», — отметил эксперт.

По словам Кожанова, сейчас администрация Трампа считает, что в результате долголетних санкций, а также из-за коронавируса экономика Ирана довольно ослабла, и в такой уязвимой ситуации иранцы будут более гибкими в переговорах.

«Но как показывает новейшая история, иранцы не из робкого десятка. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в ближайшее время желания Трампа вряд ли совпадут с действительностью. Даже несмотря на падение цен на нефть, которое сильно подействовало на иранскую экономику», — сказал аналитик.

Аналитик также добавил, что если до пандемии МВФ прогнозировал рост иранской экономики, то сейчас они заявляют, что сокращение иранского ВВП достигнет 6%.

«Иранскую экономику продолжает лихорадить, однако причина не только в низких ценах на нефть. И до пандемии возможности Ирана продавать свою нефть были минимизированы из-за санкций. В нынешней ситуации в большей степени сказываются последствия распространения коронавируса.

Ослабляя карантинный режим, иранцы планируют в короткие сроки возобновить экономическую активность», — подчеркнул он.

Говоря о вероятности предоставления Ирану 5 миллиардов долларов со стороны МВФ, Кожанов отметил, что надежда на получение такой помощи небольшая.

«Судьба этой помощи будет зависеть от дальнейшей динамики ирано-американских отношений, а также диалога ЕС с США по иранскому вопросу. Я думаю, что нынешняя администрация США задействует все механизмы, чтобы минимизировать помощь Ирану. Трамп даже против предоставления Ирану какой- либо гуманитарной помощи», — сказал Кожанов.