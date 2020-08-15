Вашингтон гнет свою линию

Похоже, над Ираном в очередной раз сгущаются тучи. Показательно, что практически в один и тот же день произошло несколько событий, касающихся этой страны. В пятницу МАГАТЭ заявило, что Иран пытается увеличить обогащение урана. По сообщению агентства, Иран передает новые поколения усовершенствованных центрифуг, используемых для обогащения урана, в главный производственный центр в Натанзе. Об этом свидетельствует доклад МАГАТЭ, который оказался в распоряжении Bloomberg. В документе указывается на то, что иранские инженеры недавно установили в реактор специальные трубы, которые были усилены, чтобы выдерживать высокое давление во время производства урана при использовании современных центрифуг.

Передача происходит почти через месяц после взрыва на реакторе в Натанзе, который, по ряду оценок, «откинул» иранскую ядерную программу на один-два года назад.

В этот же день США вынесли проект резолюции по оружейному эмбарго в отношении Ирана на голосование в Совет безопасности ООН. Согласно проекту резолюции, устанавливаются ограничения на поставки военной продукции в Иран и пересечение государственных границ подсанкционными лицами.

Все это видно обеспокоило Москву, поскольку сразу после этого появилось сообщение, что Путин предложил СБ ООН созвать саммит его постоянных членов по ядерной программе Ирана. Он добавил, что к участию надо пригласить руководителей Германии и Ирана. По его словам, в Совбезе обостряется ситуация и дискуссии по вопросу ядерной программы Ирана становятся напряженнее. Путин уточнил, что лидерам стран-участниц надо договориться о проведении совместной работы, чтобы обеспечить безопасность в Персидском заливе и укрепить доверие. Уже известно, что предложение принял глава Франции Э.Макрон.

А тем же вечером пришла весть, что Совбез ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Это вызвало недовольство у госсекретаря США Майка Помпео.

«СБ ООН ответственен за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня СБ ООН не смог выполнить свою основную миссию, — говорится в распространенном заявлении Помпео. — Совет отклонил рациональную резолюцию о продлении 13-летнего оружейного эмбарго по Ирану, открыв возможность для мирового спонсора терроризма продавать и покупать обычные вооружения без ограничений ООН впервые за более чем десятилетие».

Тем не менее, США настроены продолжать в прежнем духе. «Мы продолжим работу, чтобы иранский режим не мог свободно покупать и продавать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим», — сказал Помпео.

А следом еще и постпред США при ООН Келли Крафт уведомила журналистов, что Вашингтон в ближайшие дни начнет процедуру восстановления санкций в отношении Ирана. Крафт отметила, что в соответствии с резолюцией 2231, у США есть полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций СБ ООН.

«В ближайшие дни Соединенные Штаты выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия», — сказано в ее заявлении.

То есть начинается новый этап наступления на Тегеран. Что будет дальше с этой затянувшейся проблемой, предполагать трудно. Вот как во всяком случае характеризует ныне складывающуюся обстановку политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Судя по всему, на самом деле ситуация вокруг Ирана складывается критическая. И основные международные акторы, вовлеченные в эту ситуацию, предпринимают усилия, чтобы направить ее в более договороспособное русло.

В то же время мы видим, как разнятся методы этих государств. Если российская сторона предлагает фактически начать с чистого листа переговорный процесс с Тегераном – так можно рассматривать инициативу Москвы, то американская сторона предпочитает настаивать на необходимости усиления санкционного режима против ИРИ.

В этих условиях любое обсуждение ситуации в рамках Совета безопасности ООН, естественно, предполагает напряженные дискуссии, и вряд ли стоит надеяться, что они могут привести к какому-то конкретному результату.

С одной стороны, достаточно очевидно, что российская сторона пытается мобилизовать те страны, которые настроены на мирное решение иранской ядерной проблемы, пытается привлечь к этому внимание международной общественности, а также те государства, которые, являясь союзниками США, занимают при этом отличную от Вашингтона позицию.

Это как минимум такие страны, как Германия, Франция, Великобритания. Поэтому есть вероятность и надежда, что позиция этих государств в итоге как-то повлияет на планы и намерения Трампа.