Васадзе: Консультации с послом — это ритуальный танец с бубном

Есть вероятность, что если так и дальше пойдет, Бидзине Иванишвили придется предоставить грузинскому послу в Украине личный самолет. Потому как с большим трудом верится, что в каждый свой отзыв послу Теймуразу Шарашенидзе в условиях карантина удается предстать пред главой грузинского МИД Давидом Залкалиани. Вот беда, самолеты не летают, а приказ-то выполнять надо. А то, не ровен час, все эти отзывы для консультаций, которые навязал на голову посла никак не желающий угомониться Михаил Саакашвили, могут в конце-концов плавно переформатироваться в отставку.

Всего за две недели Залкалиани уже дважды отзывал из Киева Теймураза Шарашенидзе, правда, не верится, что он туда вообще вылетал. В первый раз это произошло сразу после информации о возможном назначении экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера украинского правительства. Тогда грузинская сторона, даже не дожидаясь назначения обвиняемого на родине по нескольким уголовным статьям Саакашвили, немедленно отозвала из Киева Шарашенидзе, который заявил, что назначение Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси «как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг». Не менее категоричен тогда был и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, назвав «неприемлемым назначение вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске».

Как известно, анонсированное восшествие Саакашвили на вице-премьерское кресло так и не состоялось по причинам внутриполитического характера – оказалось, что в самой Украине не меньше ненавистников экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, чем в самой Грузии. На какое-то время политические страсти вокруг Саакашвили улеглись, но вот не прошло и двух недель, как Зеленский все же поручил ему реформирование своей страны, назначив на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Разумеется, реакция Грузии не задержалась. Вновь резкие заявления и отзыв посла, более того – требование выдать Саакашвили (!?).

Неужели в грузинском МИД есть серьезная надежда на то, что Украина выдаст только что назначенного самим президентом человека, на которого возлагаются самые большие и, возможно, последние надежды на спасение украинской экономики? Что это – банальное словоблудие или серьезный дипломатический демарш? В любом случае, личная антипатия к Саакашвили не стоит того, чтобы ставить на кон отношения с давним стратегическим партнером.

Кстати, в отличие от грузинской стороны, президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию достаточно прагматично и заявил, что не намерен предпринимать зеркальных шагов, т.е. не станет отзывать посла из Тбилиси. В то же время он не преминул указать на «ошибку грузинской стороны» и прямо указал на то, что «в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране». Достаточно конкретно и прямолинейно. После чего и грузинская сторона смягчила свою риторику и перевела стрелки на лично самого Саакашвили. Во всяком случае, вчера уже премьер-министр Георгий Гахария заверил, что разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за Михаила Саакашвили Грузия не собирается, но «разработает тактику защиты от его авантюр». При этом премьер Грузии дал понять, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили, гарантии от чего он хочет получить от украинской стороны. «Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное. Впоследствии обязательно, чтобы кто-то, кем бы он ни был, сказал, что будет обеспечено то, что в будущем не продлится вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михаила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии»,- сказал Гахария.

Какого рода вмешательства в дела Грузии со стороны Саакашвили опасается Гахария — непонятно. И какими вообще рычагами влияния может обладать глава какого-то совета на политику соседней страны? Если он незаурядная личность, то он и из Франции может устроить переворот в Иране, как то сделал в свое время аятолла Хомейни, а такие как шах Реза Пехлеви или император Николай Второй могут не удержать власть, даже владея всеми рычагами власти. Но Гахария все же хочет иметь гарантии. И не кабы от кого, а по всему – лично от самого Зеленского. Ведь никто другой на Саакашвили в данной ситуации повлиять не сможет.

Однако, рекомендует не относиться серьезно к дипломатическим играм вокруг назначения Саакашвили грузинский политолог Гела Васадзе.

«По поводу экстрадиции — это уже не смешно, наши власти даже в самый выгодный момент, когда Киев времен Порошенко не знал, куда девать Саакашвили, ни за что не хотели экстрадиции. А уж перед выборами оно им точно совсем не нужно. Сейчас осмелели потому, что точно знают — никакой экстрадиции быть не может»,- сказал в беседе с # Васадзе.

А расценивать происходящее как дипломатический скандал уж точно не следует, поясняет политолог. «Консультации с послом — это ритуальный танец с бубном, не более того. «Отозвали» — громко звучит, просто позвали для консультаций. Так что, какой уж там скандал», — добавил он.

Что же касается последующих действий грузинской стороны, будут ли иметь последствия заявления МИД, то Васадзе привел цитату из Некрасова – «Все, что мог, ты уже совершил. Создал песню подобную стону, И навеки духовно почил».

И это не прогноз, а констатация факта», – заключил Васадзе.