Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал получил травму в расположении национальной команды.

70-летний специалист упал, когда убирал велосипед после прогулки. При падении тренер сломал бедренную кость.

Из-за этого ван Гал временно не может ходить и передвигается в инвалидной коляске. Это не помешало ему провести тренировку сборной: помощник тренера возил ван Гала на гольф-каре.

Сообщается, что операция тренеру не потребуется.

Сам ван Гал не считает, что повреждение помешает ему руководить командой в завтрашнем матче отбора ЧМ-2022 с Норвегией.

«Мне очень больно, поэтому я в инвалидной коляске.

Я все могу, мозг у меня по-прежнему работает. Я понимаю, что это будет выглядеть немного неестественно, но работа тренером выполняется мозгом.

На тренировке я делал все как обычно», – сказал специалист. (sport.ru)