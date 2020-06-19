Вам не стыдно, «коллеги»?

О том, сколь трагичным для азербайджанской журналистики было время, когда главой ликвидированного впоследствии отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента был Али Гасанов, написано немало. Уверен, что эта тема неисчерпаемая и потому возвращаться к ней еще не раз будут отечественные СМИ. Но, Гасанова, как бревна на пути развития отечественной прессы, уже нет. Произошло ли качественное изменение в уровне статей, которые выдают те, кто гордо именует себя представителем «четвертой власти»? Увы, нет.

Не далее, как сегодня убедился в этой в очередной раз. Ряд отечественных сайтов, обильно финансируемых и претендующих на «звание высокой культуры быта», выдал нечто такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ими были опубликованы тексты, полные ехидства в связи с тем, что местные бойцы информационного фронта сочли эмоциональным обращением главы Союза армян России Ары Абрамяна в связи с давлением властей Армении на олигарха Гагика Царукяна. Самое интересное, что местные СМИ подчеркивают — обращение разместил на своей странице в Facebook один из пользователей, а не сам А.Абрамян.

Уже одного этого должно было быть достаточно, чтобы не пытаться устраивать спринтерский забег за дешевой «сенсацией». Ведь, кто угодно из Армении может разместить, какой угодно текст в Facebook не только про главу САР, но и про премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При этом, к Аре и к Николу эти тексты могут не иметь никакого отношения. А чтобы понять, писал ли тот же Абарямян то, что разместил в Facebook некий армянский пользователь от его имени, достаточно совершить крайне простую операцию — зайти на страницы самого Ары.

Заходим и видим запись от 14 июня. Она действительно посвящена главе партии «Процветающая Армения», которого Пашинян всеми силами старается упрятать за решетку. О том, почему это произошло, каков нынешний расклад сил в РА, каким может быть дальнейшее развитие событий в Армении уже написано и еще будет написано немало статей в отечественной прессе. Но, нужно отделять мух от котлет — анализ текущего положения дел в РА не должен сопровождаться или, что еще хуже, подменять собой выстрелы из пушек по воробьям. А именно этим, к сожалению, заняты некоторые местные СМИ.

Но, вернемся к Аре Абрамяну. «На днях мы стали свидетелями целенаправленного распространения в публичном пространстве материалов с целью компрометации руководителя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна – человека, не только сумевшего состояться в своей стране как успешный предприниматель и политик, но и много сделавшего для её развития и имиджа»,- написано на его странице в Facebook. А еще там написано, что «сегодня – не время политических инсинуаций, поиска «виновных» и навешивания ярлыков и, тем более, притеснения руководителя одного из важнейших, системообразующих звеньев армянской экономики», и что «время и ситуация требуют общественного согласия».

Там есть много всякого разного. Сам ли глава САР осилил этот текст или этот статус является плодом коллективного творчества тех, чей труд не поскупился оплатить Абрамян, доподлинно неизвестно. Фактом является то, что ничего того, над чем решили поглумиться некоторые отечественные СМИ, он не писал. Их «аргумент, мол «никто из прокомментировавших этот «шедевр» не усомнился в подлинности текста», который некий армянский пользователь Facebook выдал за подлинное заявление главы САР, не только не выдерживает никакой критики. Он доказывает профнепригодность тех, кто называет себя азербайджанскими журналистами, тиражируя откровенный бред.

«Вызываем тебя прекратить искать бревно в глазу слона в посудной лавке! Ты когда тогда иногда с ним туда-сюда, никогда не думал, что когда-то будет не так, как тогда? Если да, то почему не тогда? Если нет, то почему не когда-то, или, лучше, никогда? Тем более, когда в стране коронавирус, экономика в депрессии от рецессии, денег нет, но вы держитесь за репрессии?»,- написано в том, что некий армянин выдает за обращение главы САР. Да, многим прекрасно известно, что А.Абрямян, мягко говоря, не Цицерон. Но, только находясь в плену у каких-то дичайших фантазий можно допустить, что он позволит появиться где-то такому тексту под его именем. Всегда найдутся те, кто распишут для него такой текст, что сам А.Абрамян, возможно, потом долго будет уточнять, что значат многие слова, использованные в нем.

В данном же конкретном случае, совершенно очевидно, имеет место всего лишь ирония некоего армянина над А.Абрамяном. Качественная и тонкая, замечу, ирония. Не понять это титанически сложно! Нужно быть человеком, совершенно лишенным не только понимания реалий, но и минимального чувства юмора, чтобы нафантазировать себе то, что нафантазировали некоторые азербайджанские СМИ. И кто теперь виноват в их примитивном ляпе? Неужто, снова Али Гасанов? А может, мировое армянство или осевшая за рубежом шпана, именующая себя азербайджанской оппозицией? Нет, конечно. Виноваты те, кто публикует такую ахинею, называя себя журналистами. В реальности к нашей профессии они имеют такое же отношение, как тот же Ара Абрамян к репертуару Большого Театра.