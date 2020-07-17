Вакцина от коронавируса не подойдет определенной группе людей

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что существует группа людей, которым нельзя будет внедрять в организм разрабатываемую вакцину от коронавируса, цитирует РИА «Новости».

По его словам, вакцина подойдет почти всем, за исключением людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Он отметил, что любая вакцина является стрессом для иммунной системы и может спровоцировать обострение хронического заболевания. Поэтому людям с хроническими заболеваниями иммунной системы заболеваниями нужно будет перед вакцинацией советоваться с врачом-иммунологом.