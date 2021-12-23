Власти национального парка Казиранга на северо-востоке Индии предоставили одеяла детенышам животных, чтобы защитить их от необычно холодной зимы. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на руководство Центра реабилитации и охраны дикой природы при национальном парке.

«Мы уделяем особое внимание детенышам носорогов и слонов, предоставляя им теплую одежду», — сказал телеканалу ветеринарный врач Центра Самсул Али. Он показал, как сотрудники заповедника закрепляют с помощью прочных шнуров теплые одеяла на слонятах.

Кроме того, живущие в нацпарке детеныши слонов, носорогов и других животных, которые находятся под присмотром сотрудников заповедника, получают богатое витаминами питание для поддержки здоровья в условиях холодной зимы. В настоящее время национальный парк присматривает за девятью слонятами, несколькими детенышами носорогов, одним тигренком и другими животными.

Казиранга — национальный парк в северо-восточном штате Ассам, здесь обитают более 30 видов млекопитающих, в том числе находящиеся под угрозой вымирания. Среди них — слоны, тигры и однорогие носороги, которые когда-то водились в лесах от современного Пакистана до Мьянмы, однако их уничтожение привело к тому, что этот зверь (как считается, положивший начало легендам о живущих в Индии единорогах) сохраняется всего в нескольких местах, и основная популяция — в этом национальном парке.

В Казиранге в настоящее время по ночам температура опускается до менее 10 градусов тепла, что является непривычно холодной температурой для тропических животных.(ТАСС)