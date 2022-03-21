Жители Ичеришехер во главе со своими старейшинами зажгли праздничный костер, который предвещает приход весны и пробуждение природы. В праздничные дни для гостей и жителей Ичеришехер проводятся веселые семейные мероприятия.

В то же время, в Заповеднике Гала выставляются образцы древнего искусства, объединяющие национально-культурные ценности Азербайджана, а также организуются мастер-классы.

В процессе организации праздничных мероприятий принимают активное участие волонтеры Общественного Объединения Регионального Развития.

Жители столицы и гости Баку, желающие приятно провести праздничные дни, могут до 27-го марта посетить заповедники Ичеришехер и Гала, чтобы провести семейный праздник весело, познавательно и плодотворно.

С развлекательной программой на каждый праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте Управления «Ичеришехер» по ссылке ниже, а также на официальных страницах Управления в социальных сетях.

https://icherisheher.gov.az/az/430-news-detail/