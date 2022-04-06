Западная Африка переживает самый серьезный продовольственный кризис за последнее десятилетие, и в ближайшее время он может усугубиться. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе группы международных неправительственных организаций, включая Oxfam, Save the Children («Спасите детей»), International Rescue Committee («Международный комитет спасения») и ряд других, передает ТАСС.

«Голодают 27 млн человек, а к июню это число может возрасти до 38 млн человек, если не будут приняты срочные меры», — цитирует документ информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

«За десятилетие продовольственные кризисы не только не стихли, но и обострились в регионе Западной Африки, особенно в Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Мали и Нигерии. В период с 2015 по 2022 год количество людей, нуждающихся в срочной продовольственной помощи, увеличилось почти в четыре раза, с 7 до 27 млн человек», — подчеркивается в докладе.

Как отметила со своей стороны Ассалама Давалак Сиди, региональный директор Oxfam по Западной и Центральной Африке, «по сравнению с прошлым годом в некоторых зонах региона Сахеля производство зерновых сократилось примерно на треть». «Запасы еды в семьях на исходе. Засухи, наводнения, конфликты и экономические последствия пандемии коронавируса вынудили миллионы людей покинуть свои земли, подтолкнув их к краю пропасти», — сказала она.

«Ситуация вынуждает сотни тысяч человек переезжать жить к другим семьям, которые и без того находятся в тяжелых условиях. Не хватает продовольствия, и тем более недостаточно питательных продуктов для детей. Мы должны срочно помочь им, потому что их здоровье, будущее и даже жизни находятся в опасности», — предупредил Филипп Адапо, директор НПО Save the Children по Западной и Центральной Африке.