В закон о неправительственных организациях внесено изменение

Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение относительно постановления № 446.

Как передает в понедельник Trend, в закон Азербайджана «О неправительственных организациях (общественных объединениях)» внесено изменение, согласно которому определено следующее:

— любые изменения, внесенные в учредительные документы общественных организаций; каждое последующее изменение зафиксированных фактов; проведение финансовых операций по банковским счетам; регистрация грантовых соглашений, договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет иностранных финансовых источников и представление информации о пожертвованиях в документах, полученных на основании электронного обращения посредством электронной информационной системы министерства юстиции «Частное электронное письмо», будут осуществлены согласно законам Азербайджана «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» и «Об электронной подписи и электронном документе».

В Кабмине отметили, что ранее эти документы представлялись на бумажных носителях.