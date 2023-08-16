В ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 «Эрис».

Как передает #, об этом сообщает телеканал SABC News со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

Случай зарегистрирован в провинции Гаутенг. Информация о самочувствии заболевшего не приводится.

Минздрав ЮАР призвал граждан пройти вакцинацию.

Первый случай заражения штаммом «Эрис» был зарегистрирован 17 февраля этого года. Его распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране.