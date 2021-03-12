В Японию будут допускать из-за границы не более 2 тыс. человек в день

Правительство Японии приняло решение ввести лимит в 2 тыс. человек в день на число въезжающих в страну из-за границы в интересах усиления борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.

«В интересах эффективного осуществления карантинных мер, — сказал он, — мы пока ограничиваем лимитом в 2 тыс. человек в день число въезжающих в Японию, включая граждан нашей страны и лиц с долгосрочными визами». Министр подчеркнул, что эта мера принята в первую очередь для того, чтобы не допустить проникновения в Японию новых штаммов коронавируса из-за границы. По его словам, авиакомпании страны уже получили просьбу соответствующим образом ограничить число пассажиров на их лайнерах, прибывающих из зарубежных стран.

В частности, сообщил министр, ведущие японские авиаперевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways согласились ввозить из-за границы менее чем по 3400 человек еженедельно.