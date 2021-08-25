Правительство Японии утвердило решение ввести чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом в среду на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«В стране продолжает фиксироваться рост новых случаев заражения. В связи с этим мы решили добавить в зону действия режима ЧС префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо. Срок действия мер — с 27 августа до 12 сентября», — сказал он. Суга также призвал местные власти усилить поддержку системы здравоохранения с целью обеспечения достаточного числа коек в больницах, а также оборудования, включая ИВЛ. Особое внимание премьер призвал уделять профилактике распространения вируса в школах и других учебных заведениях.

В настоящее время режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 префектур.