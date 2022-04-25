Японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожилым человеком на земле, скончалась на 120-ом году жизни.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году. Она пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито.

Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119-ый день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.