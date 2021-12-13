Исследователи из Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии создали “умное” автомобильное кресло, умеющее определять, пьян ли водитель.

Как передает Autoevolution, кресло оснащено датчиками, которые постоянно собирают информацию о частоте сердечных сокращений и дыхания, а также следят за состоянием и предупреждают, если водитель наклоняется в любую сторону.

Эта технология может быть использована в автомобилях следующего поколения. Такие транспортные средства смогут определять ухудшение состояния водителя и вызывать скорую помощь. Или же заблокировать движение автомобиля, если будет обнаружено алкогольное опьянение.

Сейчас современные автомобили уже научились отслеживать состояние водителя. Но сегодня системы полагаются исключительно на камеры, основная роль которых — следить за лицом и глазами водителя, чтобы выявить любые возможные признаки сонливости. (УНН)