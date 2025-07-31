В Японии произошла настоящая строительная революция — на станции Хацусима в префектуре Вакаяма появилось новое здание вокзала, которое собрали всего за 2 часа. Секрет такой скорости — в использовании 3D-печати для создания бетонных деталей.

На самом деле, здание не печатали целиком на принтере. Сначала с помощью 3D-печати изготовили формы, в которые затем залили бетон. Этот метод позволил создать сложные изогнутые элементы, которые при традиционном строительстве потребовали бы гораздо больше времени и денег, передает moya-planeta.ru со ссылкой на japantoday.com.

Готовые детали изготовили за 7 дней на другом объекте, а на саму станцию их привезли на четырёх грузовиках. Сборка заняла всего 2 часа, причем 45 минут ушло на замену техники. Фактически, само строительство длилось чуть больше часа.

Обычно строительство такого здания заняло бы 1-2 месяца. Но главная проблема в том, что рядом с железной дорогой работы можно вести только ночью, в перерыве между поездами (примерно 6 часов в сутки). 3D-технология решила эту проблему — большую часть работы сделали вне стройплощадки.

Несмотря на кажущуюся простоту, здание станции отличается продуманным дизайном. Закруглённая крыша придаёт сооружению современный вид, а декоративные элементы отражают местный колорит: на фасаде размещён бетонный барельеф в виде миканского апельсина — символа региона, а также изображение рыбы фугу, ещё одного гастрономического бренда префектуры Вакаяма.

Функциональное пространство станции площадью 9,9 квадратных метров включает все необходимые элементы: билетный автомат, турникет и компактную скамейку для пассажиров. Разработкой и производством бетонных конструкций занималась компания Serendix из Осаки, уже зарекомендовавшая себя на рынке 3D-печатного домостроения.

Компания JR West, оператор станции Хацусима, рассматривает возможность массового применения данной технологии для реконструкции многочисленных малых станций, особенно в сельской местности. Преимущества метода очевидны: значительное сокращение сроков строительства, снижение стоимости работ и возможность создания архитектурно выразительных объектов при сохранении функциональности.