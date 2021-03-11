В Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения 2011 года

Минутой молчания в четверг почтили в Японии память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году, которое привело к цунами и крупнейшей после Чернобыля аварии на АЭС в Фукусиме и унесло жизни нескольких тысяч человек.
В церемонии в Токио принял участие император Японии Нарухито и императрица Масако, премьер-министр Ёсихидэ Суга, родственники погибших от землетрясения и цунами. Число участников ее было сокращено из-за пандемии коронавируса.
В прошлом году ежегодная церемония была отменена из-за распространения инфекции.(ТАСС)