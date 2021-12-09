По меньшей мерей 10 детей пострадали в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в городе Хигасиура в центральной части Японии. Об этом в четверг сообщила газета Asahi.

Детсадовцы были доставлены в ближайшую больницу, у них диагностированы легкие травмы. Кроме того, был госпитализирован водитель транспортного средства в возрасте от 70 до 80 лет, он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения причины произошедшего.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.(ТАСС)