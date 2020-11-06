В выходные дни общественный транспорт в Баку и еще нескольких городах и районах не будет работать

В связи с особым карантинным режимом с сегодняшнего дня до 9 ноября введено ограничение на работу общественного транспорта в Баку и ряде районов. В Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, где применен особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт работать не будет.

Решение об этом принял Оперативный штаб при Кабмине.

Кроме того, согласно изменениям в постановление «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом», с 00.00 7 ноября до 06.00 9 ноября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Шеки, Ширван, а также в Гёйгельском, Самухском, Сабирабадском, Агстафинском районах с 00.00 7 ноября до 06.00 9 ноября общественный транспорт не будет работать.

Деятельность Бакинского метрополитена приостановлена до 1 декабря.