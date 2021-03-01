В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявил, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, однако идет на спад.

«Вторая волна не закончилась», — сказал она в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович также отметили важность соблюдения мер по защите от инфекции, так как она быстро распространяется, а у населения еще не сформировался иммунитет.

«Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии. Надо быть осторожными, прививаться», — добавила она.