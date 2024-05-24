Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась, передает РИА «Новости».

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась», – сказал Путин во время пресс-конференции в Минске с Александром Лукашенко. Согласно заявлению российского президента, предстоящая конференция в Швейцарии нацелена на подтверждение легитимности Зеленского западным сообществом.

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «С кем вести переговоры – это вопрос непраздный. Легитимность действующего главы государства закончилась», – заявил российский президент.

По мнению Путина, на вопрос о легитимности Зеленского «должны ответить в самой Украине». «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», – заявил Путин.

Пятилетний срок полномочий Владимир Зеленского завершился в мае, однако по закону выборы нельзя проводить, если в стране действует военное положение. Поэтому полномочия Зеленского были автоматически продлены.

Также российский президент заявил, что Москва выступает «за» возобновление переговоров с Киевом. По его словам, к переговорам можно вернуться «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», – добавил Путин.

Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило, что Путин готов остановить войну в Украине и согласиться на перемирие, при котором войска останутся на нынешней линии фронта. При этом утверждается, что Путин готов продолжать войну, если Киев и Запад не согласятся на перемирие на этих условиях.