Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявления президента России Владимира Путина, заявил, что его легитимность признана украинским народом, и подверг сомнению легитимность самого Путина.

«Легитимность президента Зеленского признана народом Украины. […] Наш народ свободен. Легитимность товарища Путина признает только товарищ Путин», — сказал он на пресс-конференции в Париже, передает bbc.com.

Путин неоднократно повторял, что Зеленский не является легитимным президентом после того, как в мае этого года закончился срок его полномочий. В пятницу он снова заявил, что «власть в Украине узурпирована, но Россия готова искать, с кем вести переговоры».

Путин и другие российские чиновники утверждают, что полномочия Зеленского закончились 20 мая, после того, как с момента его вступления в должность прошло пять лет. 24 мая Путин сказал, что полномочия президента Украины «закончились».

Однако украинские законы прямо запрещают проведение выборов во время военного положения. В конституции страны также содержится положение о том, что действующий президент сохраняет свои полномочия до вступления в должность следующего главы государства.