«Если он сможет сюда приехать, мне потребуется 24 минуты – да, 24 минуты – чтобы объяснить Трампу, что он не может справиться с этой войной. Он не может принести мир из-за Путина».

В частности, Зеленский отреагировал на известное высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот мог бы прекратить войну в Украине за 24 часа, если выиграет выборы в следующем году. В интервью NBC Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, чтобы самому увидеть масштабы спровоцированных Россией разрушений, – как это ранее сделал действующий президент Джо Байден. Некоторые вещи можно понять, «только находясь тут», сказал Зеленский:

Разговаривать с Россией не о чем, а оккупированные территории необходимо освободить – такую мысль президент Владимир Зеленский несколько раз публично высказал в последние дни после того, как командующий украинской армией заявил о тупике в военных действиях.

Трамп в мае заявил CNN, что войны не было бы, будь он президентом США, когда она началась. И что он сможет закончить ее за один день, если его переизберут. «Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским, – сказал Трамп. – У обоих есть сильные и слабые стороны. И в 24 часа эта война будет закончена».

В субботу на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что Украина не собирается обсуждать возможность завершения войны на условиях отказа от захваченных Россией территорий. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — сказал он.

На прошлой неделе журнал The Economist опубликовал интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В интервью он заявил, что стороны конфликта достигли того уровня развития технологий, «который ставит нас в тупик». Война может затянуться, а пока украинская армия застряла на минных полях под ударами российской артиллерии, и «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», сказал Залужный.

Трамп в ближайшее время вряд ли сможет принять приглашение украинского президента. Он занят в многочисленных гражданских и уголовных судебных процессах. В понедельник Трамп давал показания по делу о финансовом мошенничестве на $250 млн в его компании Trump Organization. Судья неоднократно выносил Трампу предупреждения, требуя отвечать на вопросы, а не вдаваться в долгие рассуждения о том, почему стоимость его объектов недвижимости в реальности была выше, чем отражалось в бухгалтерской отчетности, и почему данный судебный процесс – несправедливый.

«Прошу вас контролировать его, если можете, – заявил, потеряв терпение, судья адвокату Трампа, передает The Guardian. – Если не сможете, это сделаю я. Я выгоню его [из зала суда] и сделаю все отрицательные заключения, какие только могу». (moscowtimes.ru)