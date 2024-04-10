Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем», — сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.

Министр добавил, что военные действия в Украине продлятся «столько, сколько нужно, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность» страны.