В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — написал Гебрейесус.
Он добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.
| 2020-11-16T20:05:14+04:00 16 ноября 2020, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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