Штамм «Дельта» обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила в ходе транслировавшегося в четверг вечером в Twitter сеанса вопросов и ответов главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она напомнила, что штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан. Эксперт пояснила, что эта разновидность «передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус» и поэтому «один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых». В связи с этим она обратила внимание на тот факт, что на данный момент значительно больше, чем в начале пандемии, случаев, когда заболевают все члены семьи.

«Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни», — продолжила Сваминатан. Отвечая на вопрос о том, насколько опасен вариант коронавируса «Дельта плюс», она сказала, что этот штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — констатировала главный научный сотрудник ВОЗ. Однако «хорошая новость», по ее словам, состоит в том, что в мире выявлено «очень немного случаев» заражения этим штаммом — всего «несколько десятков».