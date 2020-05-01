В ВОЗ заявили, что Китай не допускает организацию к расследованию по коронавирусу

Представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил, что китайские власти не приглашают организацию принять участие в расследовании о происхождении коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.

«Но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа.

Специалист сообщил, что ВОЗ по-прежнему направляет запросы «в структуры здравоохранения и органы власти Китая» с просьбой о привлечении организации к расследованию.

Галеа также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.(Газета.Ru)

| 2020-05-01T12:31:25+00:00 1 мая 2020, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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