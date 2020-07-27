В ВОЗ считают, что страны не смогут долго держать свои границы закрытыми

Закрытие границ может являться одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, но не будет эффективным само по себе и не является устойчивой стратегией с точки зрения восстановления экономики. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«ВОЗ всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерам. Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными. Речь идет о целом комплексе мер», — подчеркнул он.

«Что касается текущей ситуации, то нужно понимать, что вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться. Также нужно понимать те дополнительные риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками», — продолжил эксперт.

Райан убежден, что страны не смогут держать свои границы закрытыми. «Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг должно осуществляться. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски».