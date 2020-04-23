В ВОЗ рассказали о риске развития тяжелых форм COVID-19 у курильщиков

Курящие люди, в случае заражения коронавирусом, подвержены более тяжелому протеканию у них заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 23 апреля, рассказала главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катерина Смолвуд.

Эксперт отметила, что свое высказывание она основывает на различных исследованиях.

«Курение сильно связано с менее эффективным функционированием легких и поэтому делает людей более предрасположенными к тяжелой форме COVID-19», — цитирует ТАСС ее заявление на видеобрифинге в Копенгагене.

Об опасности курения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Смолвуд заговорила, комментируя гипотезу французских врачей о том, что никотин может оказаться полезен для профилактики COVID-19.

| 2020-04-23T19:07:28+00:00 23 апреля 2020, 20:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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