В ВОЗ рассказали о риске развития тяжелых форм COVID-19 у курильщиков

Курящие люди, в случае заражения коронавирусом, подвержены более тяжелому протеканию у них заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 23 апреля, рассказала главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катерина Смолвуд.

Эксперт отметила, что свое высказывание она основывает на различных исследованиях.

«Курение сильно связано с менее эффективным функционированием легких и поэтому делает людей более предрасположенными к тяжелой форме COVID-19», — цитирует ТАСС ее заявление на видеобрифинге в Копенгагене.

Об опасности курения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Смолвуд заговорила, комментируя гипотезу французских врачей о том, что никотин может оказаться полезен для профилактики COVID-19.