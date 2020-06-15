В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине

«Там идет очень близкое сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения. Мы ждем от них результатов … Что касается этих обнаруженных вирусов, (то) мы еще не знаем, но возможно, он тоже пришел от человека, потому что это вирус, который находится в трансмиссии. Но мы ждем результатов китайских ученых, которые поделятся, что это за вирус: это тот самый, который находился в обществе, или снова откуда-то попал. Тяжело сейчас сказать», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».