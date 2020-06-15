В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине

Выявленный на пекинском рынке «Синьфади» коронавирус мог попасть туда от человека, но в настоящий момент ожидаются результаты исследования его происхождения от китайских ученых, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
«Там идет очень близкое сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения. Мы ждем от них результатов … Что касается этих обнаруженных вирусов, (то) мы еще не знаем, но возможно, он тоже пришел от человека, потому что это вирус, который находится в трансмиссии. Но мы ждем результатов китайских ученых, которые поделятся, что это за вирус: это тот самый, который находился в обществе, или снова откуда-то попал. Тяжело сейчас сказать», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
| 2020-06-15T17:50:00+04:00 15 июня 2020, 19:41|12345 (Пока оценок нет)
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