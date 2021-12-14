Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что в мире сейчас происходит «цунами» заражений COVID-19, в том числе штаммами «омикрон» и «дельта». Об этом сообщает испанское издание Pais.

«Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом «дельта», так и с «омикроном», — подчеркнула Керкхове.

По ее словам, властям разных стран нужно «не ждать, чтобы действовать» на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу (вируса) до низкого уровня…» — отметила представитель ВОЗ.

Для того чтобы исключить тяжелое течение коронавируса, людям надо вакцинироваться, обратила внимание Керкхове.