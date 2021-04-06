В ВОЗ не нашли связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Всемирная организация здравоохранения на данный момент не видит связи между вакциной от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, и образованием тромбов, заявил глава департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам представителя организации, ВОЗ ежедневно получает данные о вакцине, поступающую информацию оценивают несколько комитетов и регулирующих органов.

«На данный момент нет никакой связи между вакциной и случаями тромбоэмболии», – отметил де Са Гаспар.

Он подчеркнул, что польза от вакцины превышает возможные риски.

Ранее европейский лекарственный регулятор EMA заявил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

| 2021-04-06T20:38:21+04:00 6 апреля 2021, 21:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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